Polícia investiga tentativa de invasão em casa de Aquidauana

Polícia investiga crime / Divulgação

Bandidos tentaram invadir uma residência localizada na rua Projetada 9, no Jardim Aeroporto, em Aquidauana. O crime aconteceu ontem (17).



Conforme o boletim de ocorrência, a vítima, um homem de 44 anos, relatou que saiu para trabalhar às 7h, porém, quando retornou notou que sua porta estava amassada.



Além disso, as duas janelas laterais da residência estavam com sinais de arrombamento.



Ao analisar o imóvel, o homem constatou que os ladrões não conseguiram entrar na casa, pois não sentiu falta de nenhum pertence.



O que chama a atenção é que, os bandidos tentaram ainda furtar o hidrômetro do imóvel já que o item também estava danificado.



A ocorrência foi registrada como tentativa de furto.