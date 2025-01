Polícia Militar aborda motorista embriagado no Bairro Nova Aquidauana

Divulgação/ PM

Na madrugada desta segunda-feira (13), a equipe da Força Tática de Aquidauana realizou a abordagem de um motorista em visível estado de embriaguez no Bairro Nova Aquidauana.



A ação teve início após uma denúncia anônima recebida pelo COPOM, informando que um homem em uma caminhonete Hilux preta estaria fazendo menção de portar uma arma de fogo na Conveniência La Vegas, no Bairro Santa Terezinha. A equipe se deslocou até o local, mas o suspeito já havia deixado a área.



Após buscas, o veículo foi localizado transitando pela Avenida Mato Grosso do Sul, em frente à Conveniência do GÊ. Durante a abordagem, o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala desconexa, olhos avermelhados e comportamento nervoso. Questionado sobre a realização do teste do etilômetro, ele se recusou, admitindo ter consumido cerveja durante a tarde.



Diante da recusa, foi lavrado um Termo de Constatação de Embriaguez. O motorista recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, enquanto a caminhonete, que estava com o CRLV vencido, foi removida para o pátio do Detran.