PM cumpre dois mandados de prisÃ£o em Aquidauana no final de semana

Viatura da PM / Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

A Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) realizou a prisão de dois homens com mandados de prisão em aberto em Aquidauana, durante ações distintas no último final de semana.

No sábado (29), durante patrulhamento de rotina no centro da cidade, os policiais abordaram um homem de 28 anos na Rua Teodoro Rondon.

Após consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que ele possuía um mandado de prisão por tráfico de drogas. Sem oferecer resistência, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça.

Já na madrugada de domingo (30), a equipe da Força Tática esteve em um bar conhecido pela aglomeração de pessoas e pelo consumo de substâncias ilícitas.

No local, um homem de 27 anos foi abordado e, após verificação, confirmou-se que ele tinha um mandado de prisão por desobediência a uma decisão judicial.

O suspeito também foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

Essas ações reforçam o trabalho da Polícia Militar no combate ao crime e na manutenção da ordem pública, garantindo maior segurança à população de Aquidauana. O 7º BPM segue intensificando abordagens e operações em locais estratégicos da cidade.

