Polícia Militar é acionada para ocorrência em boate de Aquidauana

Na noite de domingo (09), a Polícia Militar de Aquidauana foi acionada via COPOM para atender a um caso de desacordo comercial em uma casa noturna da cidade.

No local, os policiais conversaram com a mulher, que relatou ter combinado um programa com um cliente pelo valor de R$ 300,00, a ser pago com um celular Samsung azul, pertencente ao autor.

Após a conclusão do serviço, o cliente resetou o aparelho e o entregou à mulher na presença do proprietário da boate.

Além disso, durante o atendimento, ele consumiu uma dose de vodka (R$ 50,00), uma cerveja Skol (R$ 20,00) e utilizou uma suíte (R$ 70,00), totalizando R$ 440,00.

No entanto, após entregar o celular, o cliente se arrependeu e tentou recuperá-lo. Questionado pelos policiais se possuía o valor total para pagamento, ele afirmou não ter dinheiro.

Diante da situação, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, sem necessidade do uso de algemas, acompanhado da vítima para esclarecimentos.