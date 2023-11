Polícia Militar prende autor de roubo de veículo ocorrido em Aquidauana

Um roubo ocorrido no início da noite desta terça-feira (31) em uma das vias de acesso ao município de Aquidauana mobilizou equipes do 7° Batalhão da Polícia Militar, que conseguiram, em pouco tempo, prender um dos criminosos envolvidos no crime.

De acordo com as primeiras informações, o roubo teria ocorrido por volta das 18 horas na rua Teodoro Rondon. A vítima, um motorista de aplicativo de transporte, teve o seu veículo levado por dois criminosos.

Depois de comunicar o caso às autoridades policiais, diversas equipes de segurança se mobilizaram em busca dos autores. Em pouco tempo o veículo, um HB20 de cor branca, foi encontrado no município de Miranda (MS) e um dos autores preso pela Polícia Militar. O outro criminoso que teria participado do roubo ainda segue desaparecido.

O caso segue em investigação pela polícia.