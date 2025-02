Polícia militar recupera motocicleta furtada em Aquidauana

João Éric / O Pantaneiro

A equipe do 7° Batalhão de Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada em Aquidauana, na madrugada desta sexta-feira (7). A ação ocorreu após informações indicarem que o veículo estaria em uma residência no bairro Nova Aquidauana.



No local, os policiais fizeram contato com o morador, que autorizou a vistoria. Durante a verificação, a equipe encontrou a motocicleta, que constava como produto de furto.



Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

