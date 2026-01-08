Acessibilidade

08 de Janeiro de 2026 • 22:18

Buscar

Últimas notícias
X
Maria da Penha

Polícia prende em Aquidauana acusado de ameaça contra mulher

Mesmo ciente da existência de medidas protetivas de urgência em vigor, o autor teria reiteradamente descumprido a ordem judicial, efetuando diversas ligações telefônicas e enviando mensagens via aplicativo WhatsApp à vítima, com grave conteúdo ameaçador

Polícia Civil do MS

Publicado em 08/01/2026 às 18:56

Atualizado em 08/01/2026 às 19:03

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher de Aquidauana, cumpriu, na tarde de hoje (8), mandado de prisão preventiva em desfavor de N. A. P., de 66 anos, no município de Aquidauana.

A prisão é resultado de representação por prisão preventiva formulada pelo delegado de Polícia Civil do município de Jateí, a qual foi deferida pelo Plantão Judiciário de 1º Grau – 2ª Circunscrição do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

O investigado responde pelos crimes de injúria, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência, previstos nos artigos 140 e 147 do Código Penal e no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

De acordo com a apuração policial, mesmo ciente da existência de medidas protetivas de urgência em vigor, o autor teria reiteradamente descumprido a ordem judicial, efetuando diversas ligações telefônicas e enviando mensagens via aplicativo WhatsApp à vítima, com grave conteúdo ameaçador e ofensivo.

Durante os contatos, o investigado teria proferido ameaças de morte, inclusive dirigidas à vítima e ao bebê de apenas três meses de idade, além de encaminhar áudios com xingamentos e ofensas, causando intenso temor e abalo emocional. Conforme registrado, o autor teria enviado imagens indicando que queimou roupas da vítima e da criança, fatos que foram devidamente comprovados por arquivos apresentados à autoridade policial.

Após o cumprimento do mandado, o autor foi conduzido à unidade policial para as providências legais, permanecendo à disposição do Poder Judiciário, com posterior encaminhamento para audiência de custódia.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul reforça seu compromisso com o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher e com o cumprimento das decisões judiciais, destacando a importância da denúncia para a proteção das vítimas.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Aquidauana segue com tempo quente e chance de chuva nos próximos dias

Luto

Família e amigos se despedem de Selvirio de Souza Neto

Melhorias

Aquidauana realiza serviços de limpeza e roçada no entorno da Lagoa Comprida

Quarta-feira deve ser de chuva e temperaturas mais amenas em Aquidauana

Prefeitura e Hospital Regional de Aquidauana debatem estratégias para fortalecimento da saúde

Aquidauana se despede de Nilce Yolanda Andrade Quelho

Clima

Quarta-feira deve ser de chuva e temperaturas mais amenas em Aquidauana

Publicidade

Acidente de trabalho

Bombeiros atendem homem que caiu de telhado durante trabalho no Arara Azul

ÚLTIMAS

Trânsito

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido no centro de Corumbá

A ocorrência foi atendida pela Central de Operações do 3º Grupamento de Bombeiros Militar

Polícia

Homem é preso por roubo de gado na rodovia MS-338

Ocorrência foi registrada na quarta-feira (7)

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo