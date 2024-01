Polícia prende homem em flagrante com arma de fogo artesanal na MS-171

Polícia Militar atendeu ocorrência / Divulgação

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante por porta ilegal de arma de fogo ontem (22), na MS-171, conhecida como estrada do Pequi, em Aquidauana.



Conforme o registro policial, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina na região.

Um veículo Astra que se aproximava parou repentinamente ao ver os policiais. Um homem desceu do carro e após alguns minutos retornou ao veículo.



O fato chamou a atenção da polícia que procedeu uma abordagem. Em revista no veículo, os policiais encontraram uma caixa contendo 36 munições de calibre 22.



Questionado, o homem negou que portava uma arma de fogo, contudo, a equipe da polícia encontrou o objeto escondido no mato, perto do veículo. Tratava-se de uma arma de fogo feita artesanalmente.



O homem então foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado para a delegacia.