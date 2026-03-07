Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar no bairro Arara Azul. A abordagem aconteceu enquanto uma equipe fazia rondas de rotina pela região.

Segundo a polícia, os militares passavam próximo a uma padaria quando perceberam um homem em uma motocicleta com a placa fora do padrão. Ao notar a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo e acabou deixando a moto apagar. Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem.

Durante a revista, os policiais encontraram no bolso da bermuda do suspeito uma pequena porção de uma substância parecida com cocaína, pesando cerca de 0,9 grama, além de um telefone celular.

Após a identificação, os policiais constataram que já existiam denúncias anônimas informando que o homem estaria vendendo drogas na região, usando uma motocicleta para fazer entregas. As informações apontavam ainda que os pedidos eram feitos por meio de mensagens e os pagamentos realizados por transferência bancária.

Questionado sobre as denúncias, o suspeito confessou que estava indo entregar a porção de droga que carregava. Ele também afirmou que havia mais entorpecentes guardados em sua casa, onde mora com os pais, em um imóvel localizado próximo ao Asilo São Francisco.

Os policiais então pediram apoio de outra equipe e foram até a residência. A mãe do suspeito autorizou a entrada dos policiais e acompanhou as buscas no local. Ela e o pai disseram que não sabiam que o filho guardava drogas na casa.

Durante as buscas, os policiais encontraram mais porções de uma substância semelhante à cocaína, uma balança digital, materiais usados para embalar drogas, uma substância branca que seria usada para misturar com o entorpecente e um simulacro de arma de fogo. Também foram encontradas duas balanças digitais em diferentes partes da casa.

A motocicleta usada pelo suspeito também foi verificada, e os policiais constataram que a placa não estava registrada no sistema, indicando que poderia ter sido feita de forma artesanal. Além disso, o homem não possui carteira de habilitação.

Enquanto os policiais ainda estavam na residência, uma mulher ligou para o centro de operações da polícia dizendo ser irmã do suspeito e ofendeu os policiais. Ela não foi localizada posteriormente.

De acordo com a polícia, a quantidade de droga apreendida poderia render cerca de 35 porções, que seriam vendidas por aproximadamente R$ 50 cada, o que daria um valor total de cerca de R$ 1.750.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, junto com a motocicleta e todo o material apreendido. Ele não apresentava ferimentos. Um advogado acompanhou os procedimentos na delegacia.