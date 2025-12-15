Polícia realiza abordagem após denúncia de suposta violência doméstica em Aquidauana

Uma abordagem policial mobilizou três viaturas na rua Pedro Pace, continuação da avenida Pantaneta, no bairro Serraria, em Aquidauana, após uma denúncia de suposta violência doméstica registrada na região no fim da tarde desta segunda-feira (15).

De acordo com informações preliminares, as equipes policiais foram acionadas para averiguar a situação e, ao chegarem ao local, realizaram os procedimentos de segurança e a abordagem das pessoas envolvidas. A movimentação chamou a atenção de moradores, que acompanharam a atuação dos agentes na via.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre prisões ou encaminhamentos, e o caso deve ser analisado pelas autoridades competentes para as providências cabíveis, conforme determina a legislação.