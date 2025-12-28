Polícia recupera motocicleta furtada no bairro São Cristóvão

Por volta das 8h50 da manhã deste domingo (28), a equipe de Rádio Patrulha foi acionada pelo COPOM para averiguar uma ocorrência de furto de motocicleta. Às 9h, os policiais chegaram ao local informado, no bairro São Cristóvão, onde foi confirmada a situação inicialmente repassada. No local, a equipe colheu o relato da vítima, que informou que, por volta das 2h da madrugada, quando se encontrava na Avenida Pantaneta, o autor aproximou-se e, sem autorização, apoderou-se de sua motocicleta, fugindo em seguida em rumo ignorado.

Segundo a vítima, ele é usuário de drogas e realizava a compra de substância análoga à cocaína do autor do furto. Como o pagamento não teria sido efetuado, o suspeito teria levado a motocicleta como forma de “quitação” da suposta dívida. Após as informações, a equipe policial iniciou diligências e localizou o suspeito, que foi devidamente abordado.

Durante a abordagem, o indivíduo confessou ter se apoderado da motocicleta sem a permissão da vítima. Não houve registro de desobediência, desacato, resistência ou agressões físicas entre os envolvidos, tampouco foram constatadas lesões corporais. Ainda assim, devido à natureza do fato e para garantir a segurança da condução, foi necessário o uso de algemas.

Em seguida, o autor indicou que a motocicleta estaria em sua residência. No local, ele apresentou as chaves e franqueou a entrada da guarnição, sendo solicitado que familiares acompanhassem a diligência.

Durante a busca, os policiais encontraram uma porção de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 162,00 em dinheiro. De acordo com o suspeito, a droga seria comercializada posteriormente.

No imóvel também foi localizada a motocicleta furtada, uma Yamaha Factor, além de uma bicicleta cuja procedência o autor não soube informar.

Diante dos fatos, a guarnição conduziu os envolvidos e todo o material apreendido à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foram apresentados à autoridade policial competente para os procedimentos legais cabíveis. As pessoas foram entregues sem lesões corporais, e os objetos apreendidos foram devidamente encaminhados.