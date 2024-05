Policiais de Aquidauana participam do X CEPFRON e apreendem mais de 700 kgs de droga

Divulgação

Policiais da Força Tática de Aquidauana tiveram a oportunidade de participar do X CEPFRON (curso de especialização em policiamento de fronteiras) realizado pelo DOF - Departamento de Operações de Fronteira.

O curso teve início no dia 24 de abril. Participaram desta edição nove policiais militares do DOF, sete da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, quatro da Polícia Militar de São Paulo, dois da Polícia Militar do Paraná e um da Polícia Militar de Santa Catarina.

Ao todo foram 360 horas/aulas, com instruções teóricas e práticas que visaram especializar os policiais na execução do policiamento ostensivo focado no enfrentamento aos crimes transfronteiriços e as circunstâncias que os envolvem.

Durante o estágio supervisionado, os policiais tiraram de circulação 712 quilos de drogas, recuperaram dois veículos, além de recapturarem um foragido da justiça e apreenderem 1.100 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

O prejuízo ao crime ultrapassou os R$ 3 milhões.