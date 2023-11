PMS do 7º BPM realizam sonho de garoto e participam de aniversário (vídeo)

Luiz Otávio adorou a festa / Arquivo Pessoal

Luiz Otávio Das dores, completou 7 anos em uma super festa com tema “Polícia Militar MS”. A família do pequeno organizou tudo junto ao 7° Batalhão da PM de Aquidauana e realizou o sonho do garoto nesta terça-feira, 7.

A tia dele, Fernanda Cavalheiro Dias de Oliveira, de 23 anos, mora em Aquidauana e conta que ela e Viviane Socorro das Dores, mãe do menino, organizaram a festa.

“Ele paralisou quando viu os policiais. A cabo conversou com ele e disse para ele levar no final do ano o boletim escolar para ela ver. Ele disse que já tinha passado de ano e que iria levar. O Luiz adorou a presença deles, abraçou e ficou super contente”, conta a tia

Fernanda diz que Luiz é apaixonado pela PM e sempre comenta que quer ser um policial quando crescer, por isso, ela tentou contato com alguns dos militares para realizar o sonho do menino. Os PMs permaneceram alguns minutos na festa e tiraram fotos com o aniversariante na viatura.

“Depois que ele tirou foto com os policiais, conversou e terminou a festa, ele veio nos agradecer. Foi muito bonito porque o sonho do Luiz é ser policial e isso é uma motivação para ele”, finaliza Fernanda.

O 7º BPM agradeceu o carinho e desejou muitas felicidades, paz, saúde, sucesso ao garoto.

