Policiais Femininas do 7º BPM realizam treinamento de tiro em Aquidauana

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, policiais militares femininas participaram de um treinamento especializado voltado para o aprimoramento das habilidades táticas e operacionais.

A capacitação, realizada em Aquidauana, contou com instrutores altamente qualificados e teve como objetivo reforçar o preparo das agentes para atuações de alta complexidade.

O treinamento, denominado "Artemis Shoot Training", envolveu técnicas de tiro, abordagem tática e resposta a situações de risco.

Ministrado por instrutores experientes, como a Tenente-Coronel da PM Cleide Maria, o Subcomandante do Bope, Siqueira, o sargento do Bope, Iran e a 2ª Tenente da PM Rondon, a formação proporcionou um aprimoramento significativo nas técnicas aplicadas pelo efetivo.

Durante a capacitação, as participantes tiveram a oportunidade de desenvolver habilidades fundamentais para a segurança pública, com ênfase no porte velado de arma de fogo e no uso técnico e seguro em situações de risco iminente, visando à autoproteção e à proteção de terceiros.

O treinamento também incluiu simulações realistas, que visam preparar as policiais para diferentes cenários do dia a dia do policiamento ostensivo.

O 7º BPM tem investido constantemente na capacitação de seu efetivo, reafirmando o compromisso com a segurança da população e a melhoria dos serviços prestados. A iniciativa demonstra a dedicação da instituição em fortalecer suas equipes com treinamentos de alto padrão, garantindo um policiamento cada vez mais eficiente e preparado para atuar em situações adversas.

Com isso, a Polícia Militar reforça sua missão de proteger e servir à comunidade, assegurando que suas agentes estejam sempre prontas para enfrentar os desafios da segurança pública com profissionalismo e excelência.