Policiais penais impedem entrada de mais de 700g de drogas em presídios de MS

Assessoria de Comunicação

O fim de semana foi marcado por uma série de flagrantes em unidades penais de Mato Grosso do Sul, revelando a atuação eficaz dos policiais penais no combate à entrada de materiais ilícitos. Mais de 730 gramas de drogas foram interceptadas com visitantes em apenas dois presídios: Aquidauana e Campo Grande.

No Estabelecimento Penal de Aquidauana, o domingo (27) foi movimentado com três tentativas de entrada de entorpecentes frustradas graças ao uso de escâneres corporais. Às 10h, uma mulher foi flagrada com dois invólucros escondidos no sutiã, contendo cerca de 65,3 gramas de drogas. Vinte minutos depois, outra visitante foi flagrada com 51,3 gramas, também no sutiã. Já às 13h04, uma terceira mulher tentou entrar com 10 invólucros, somando 114,9 gramas. Ao todo, foram apreendidas mais de 230 gramas de maconha e cocaína.