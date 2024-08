Policiais Penais interceptam drogas escondidas em cobertor em Aquidauana

Divulgação

Uma ação de rotina no EPA (Estabelecimento Penal de Aquidauana) resultou na apreensão de drogas escondidas em um cobertor, no domingo (11), às 10h55. O flagrante ocorreu durante o horário de visita ao presídio, quando policiais penais realizaram uma revista detalhada nos pertences de uma visitante.



Segundo divulgado pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), a vistoria revelou que a mulher carregava um cobertor com substâncias entorpecentes escondidas de maneira engenhosa.



Os policiais encontraram as drogas, maconha e pasta base de cocaína, costuradas nas laterais do cobertor. As substâncias estavam dispostas de forma linear, dificultando a sua detecção inicial. O peso dos entorpecentes não foi informado.



A visitante foi presa em flagrante pelos policiais penais e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência. Ela foi indiciada por tráfico de drogas qualificado, uma vez que a infração foi cometida nas dependências de um estabelecimento prisional, o que agrava a situação.



O interno destinatário das drogas foi alojado para uma cela disciplinar e responderá pelo envolvimento na tentativa de tráfico de entorpecentes dentro da unidade.



Para a direção da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), a ação destaca o contínuo esforço dos policiais penais em combater ações ilícitas e manter a ordem dentro das prisões.