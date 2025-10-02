Policial de Aquidauana conquista 2º lugar em concurso da PMMS

conquista lhe rendeu certificado, troféu e a publicação do trabalho na Revista Científica da PMMS, importante espaço de difusão acadêmica da corporação
A publicação do artigo ao lado de outros trabalhos de colegas da corporação contribui para enriquecer a literatura científica da segurança pública / Arquivo Pessoal
O policial militar Geosmar Gonçalves, de Aquidauana, foi premiado com o 2º lugar no 1º Concurso de Artigos Científicos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS). A conquista lhe rendeu certificado, troféu e a publicação do trabalho na Revista Científica da PMMS, importante espaço de difusão acadêmica da corporação.
O artigo apresentado por Geosmar tem como título “Segurança na Fronteira de Mato Grosso do Sul: Uma análise crítica e humanizada do Policiamento Rural” e propõe reflexões sobre os desafios e as estratégias para fortalecer a atuação policial em áreas fronteiriças do Estado.
A premiação tem ainda mais significado por ter ocorrido justamente no mês em que a PMMS celebra 190 anos de fundação. Para o militar, que soma quase 22 anos de serviços prestados à corporação, o reconhecimento representa um marco de valorização intelectual.
“Já tive a honra de receber outros prêmios e medalhas ao longo da minha carreira, mas este é especial, pois é o primeiro voltado à produção científica, um marco que inicia em 2025”, destacou Geosmar.
O policial dedicou a conquista a Deus, à família – especialmente à esposa Ingrid e à filha Manu –, além dos amigos e colegas que trabalham com ele no Comando de Policiamento de Área 3 (CPA-3).
A publicação do artigo ao lado de outros trabalhos de colegas da corporação contribui para enriquecer a literatura científica da segurança pública, além de servir de referência para a atual e futuras gerações de policiais militares.
