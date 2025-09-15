Policial penal de Aquidauana vence concurso de fotografia com imagem do Pantanal

Foto no Pantanal foi vencedora em concurso / Eliane Freitas Luz Medina

A policial penal e mestranda em Geografia, Eliane Freitas Luz Medina, obteve reconhecimento por sua fotografia feita no coração do Pantanal. A imagem, capturada na BR-262, próximo à região conhecida como Japorá, em Corumbá, encantou jurados e o público no concurso promovido durante o Sim-Pantanal, realizado pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Com sua combinação única de técnica e sensibilidade, a foto não só conquistou o prêmio de mais curtida, mas também se destacou entre os especialistas, levando a melhor colocação no Júri Técnico.

Eliane, que é moradora de Aquidauana, uma cidade encravada no Pantanal sul-mato-grossense, vê a fotografia como uma extensão de sua paixão e dedicação ao bioma. "Essa foto foi feita em 2023 e é muito significativa para mim, uma visão íntima e rara de uma região tão imponente e, ao mesmo tempo, ameaçada", revela a fotógrafa e pesquisadora.

A premiação ocorreu na sexta-feira (12), no auditório da Universidade, em Aquidauana.

Pantanal: Um Bioma em Risco

O Simpósio do Pantanal, que reuniu especialistas, ambientalistas e pesquisadores de diversas áreas, foi o palco para a celebração da fotografia de Eliane. O evento discutiu questões como a bioceânica e os impactos socioambientais na região, questões que, segundo ela, são de extrema relevância para a preservação do Pantanal. "Participar deste simpósio é um privilégio. A oportunidade de dialogar com pessoas que compartilham da mesma paixão pelo Pantanal e de aprofundar nosso olhar sobre o bioma é única", compartilha Eliane.

Para ela, a fotografia é mais do que uma forma de arte, é uma ferramenta poderosa de conscientização. “O Pantanal é um lugar deslumbrante, mas também enfrenta uma luta constante pela preservação. Capturar sua essência em uma fotografia é uma maneira de sensibilizar as pessoas para a urgência de protegê-lo."

Uma Trajetória Multifacetada

A trajetória acadêmica e profissional de Eliane é tão rica quanto o bioma que ela retrata em sua fotografia. Com uma formação inicial em Letras e Literatura, Eliane desenvolveu um olhar atento para as narrativas, tanto escritas quanto visuais. Sua curiosidade a levou a áreas como a Pedagogia e a Neuropsicopedagogia, onde aprofundou o entendimento de como as pessoas aprendem, sentem e se conectam com o mundo ao seu redor.

Atualmente, como policial penal, Eliane observa a complexa relação entre sociedade e natureza. Sua experiência no campo da segurança pública lhe proporciona uma perspectiva única sobre a transformação social e a importância de trabalhar em comunidade para construir um futuro mais justo.

Ela também é mestranda em Geografia, com pesquisa focada no Pantanal, unindo sua paixão pela educação, pelo meio ambiente e pelo ser humano.

Conscientização Através da Arte

Para Eliane, estudar o Pantanal não se limita apenas à compreensão de sua geografia ou biodiversidade. O estudo desse bioma envolve reconhecer sua importância histórica, cultural e ambiental, e principalmente a urgência de sua preservação. "O Pantanal é um dos maiores patrimônios naturais do Brasil e do mundo. A cada fotografia que tiro, o que busco é amplificar a mensagem de que o Pantanal precisa ser cuidado e protegido. E não só isso, é necessário que as futuras gerações compreendam seu valor inestimável."

A fotografia premiada é, para Eliane, mais um passo nessa missão de levar o Pantanal a todos os cantos do país e do mundo. Ela expressa seu amor pelo bioma e seu desejo de contribuir para uma mudança efetiva. "Cada clique é uma forma de reverência ao Pantanal, à sua fauna, flora e, principalmente, às pessoas que vivem e cuidam dessa terra", conclui.

Um Olhar Apaixonado e Responsável

O trabalho de Eliane é um reflexo da união entre conhecimento, sensibilidade e compromisso com a preservação do Pantanal. Sua fotografia não é apenas uma captura de um momento raro, mas um convite à reflexão sobre o papel de cada um na proteção desse bioma tão essencial e vulnerável. A premiação é um reconhecimento não apenas de seu talento, mas de sua incansável dedicação em entender, representar e, principalmente, proteger o Pantanal.

Por meio de sua arte e pesquisa, Eliane continua a lutar por um futuro onde o Pantanal, a região e suas tradições, sejam reconhecidos e preservados para as gerações vindouras.

