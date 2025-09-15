Acessibilidade

15 de Setembro de 2025

Prêmio

Policial penal de Aquidauana vence concurso de fotografia com imagem do Pantanal

Concurso foi promovido pelo CPAQ, da UFMS de Aquidauana

Redação

Publicado em 15/09/2025 às 10:21

Atualizado em 15/09/2025 às 11:57

Foto no Pantanal foi vencedora em concurso / Eliane Freitas Luz Medina

A policial penal e mestranda em Geografia, Eliane Freitas Luz Medina, obteve reconhecimento por sua fotografia feita no coração do Pantanal. A imagem, capturada na BR-262, próximo à região conhecida como Japorá, em Corumbá, encantou jurados e o público no concurso promovido durante o Sim-Pantanal, realizado pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Com sua combinação única de técnica e sensibilidade, a foto não só conquistou o prêmio de mais curtida, mas também se destacou entre os especialistas, levando a melhor colocação no Júri Técnico.

Eliane, que é moradora de Aquidauana, uma cidade encravada no Pantanal sul-mato-grossense, vê a fotografia como uma extensão de sua paixão e dedicação ao bioma. "Essa foto foi feita em 2023 e é muito significativa para mim, uma visão íntima e rara de uma região tão imponente e, ao mesmo tempo, ameaçada", revela a fotógrafa e pesquisadora.

A premiação ocorreu na sexta-feira (12), no auditório da Universidade, em Aquidauana.

Pantanal: Um Bioma em Risco

O Simpósio do Pantanal, que reuniu especialistas, ambientalistas e pesquisadores de diversas áreas, foi o palco para a celebração da fotografia de Eliane. O evento discutiu questões como a bioceânica e os impactos socioambientais na região, questões que, segundo ela, são de extrema relevância para a preservação do Pantanal. "Participar deste simpósio é um privilégio. A oportunidade de dialogar com pessoas que compartilham da mesma paixão pelo Pantanal e de aprofundar nosso olhar sobre o bioma é única", compartilha Eliane.

Para ela, a fotografia é mais do que uma forma de arte, é uma ferramenta poderosa de conscientização. “O Pantanal é um lugar deslumbrante, mas também enfrenta uma luta constante pela preservação. Capturar sua essência em uma fotografia é uma maneira de sensibilizar as pessoas para a urgência de protegê-lo."

Uma Trajetória Multifacetada

A trajetória acadêmica e profissional de Eliane é tão rica quanto o bioma que ela retrata em sua fotografia. Com uma formação inicial em Letras e Literatura, Eliane desenvolveu um olhar atento para as narrativas, tanto escritas quanto visuais. Sua curiosidade a levou a áreas como a Pedagogia e a Neuropsicopedagogia, onde aprofundou o entendimento de como as pessoas aprendem, sentem e se conectam com o mundo ao seu redor.

Atualmente, como policial penal, Eliane observa a complexa relação entre sociedade e natureza. Sua experiência no campo da segurança pública lhe proporciona uma perspectiva única sobre a transformação social e a importância de trabalhar em comunidade para construir um futuro mais justo.

Ela também é mestranda em Geografia, com pesquisa focada no Pantanal, unindo sua paixão pela educação, pelo meio ambiente e pelo ser humano.

Conscientização Através da Arte

Para Eliane, estudar o Pantanal não se limita apenas à compreensão de sua geografia ou biodiversidade. O estudo desse bioma envolve reconhecer sua importância histórica, cultural e ambiental, e principalmente a urgência de sua preservação. "O Pantanal é um dos maiores patrimônios naturais do Brasil e do mundo. A cada fotografia que tiro, o que busco é amplificar a mensagem de que o Pantanal precisa ser cuidado e protegido. E não só isso, é necessário que as futuras gerações compreendam seu valor inestimável."

A fotografia premiada é, para Eliane, mais um passo nessa missão de levar o Pantanal a todos os cantos do país e do mundo. Ela expressa seu amor pelo bioma e seu desejo de contribuir para uma mudança efetiva. "Cada clique é uma forma de reverência ao Pantanal, à sua fauna, flora e, principalmente, às pessoas que vivem e cuidam dessa terra", conclui.

Um Olhar Apaixonado e Responsável

O trabalho de Eliane é um reflexo da união entre conhecimento, sensibilidade e compromisso com a preservação do Pantanal. Sua fotografia não é apenas uma captura de um momento raro, mas um convite à reflexão sobre o papel de cada um na proteção desse bioma tão essencial e vulnerável. A premiação é um reconhecimento não apenas de seu talento, mas de sua incansável dedicação em entender, representar e, principalmente, proteger o Pantanal.

Por meio de sua arte e pesquisa, Eliane continua a lutar por um futuro onde o Pantanal, a região e suas tradições, sejam reconhecidos e preservados para as gerações vindouras.

