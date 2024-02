Policiamento reforçado no carnaval na região de Aquidauana

Divulgação

Com a chegada do Carnaval, a segurança pública se torna uma preocupação ainda mais relevante para garantir que a festa aconteça em um ambiente seguro e tranquilo. Neste contexto, o 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) anunciou um reforço significativo no policiamento dos Distritos de Piraputanga e Taunay, em Aquidauana, além de Anastácio e Miranda.



Conforme a informação apurada junto a Polícia Militar, a mobilização terá um efetivo maior para atuar na região. Dentre as estratégias adotadas, está o pedido de reforço da viatura da Getam, unidade especializada da polícia motorizada, cujo objetivo é aumentar a mobilidade e eficácia das operações policiais no terreno.



Além disso, uma série de medidas estão sendo implementadas para garantir a segurança dos foliões. Entre elas, policiamento a pé, que estarão presentes nos ambientes de festa e locais com grandes aglomerações, a fim de promover um policiamento preventivo e ostensivo. Viaturas operacionais serão distribuídas em pontos estratégicos da região, otimizando a capacidade de resposta rápida às diversas ocorrências que possam surgir.



A Central 190, responsável pelo atendimento de emergências, também passará por uma dinamização para suportar um volume maior de ligações, garantindo que a população tenha acesso rápido ao suporte policial quando necessário.



Trânsito



A fiscalização de trânsito receberá atenção especial, visando garantir o fluxo de veículos, coibir a embriaguez ao volante e a realização de manobras perigosas, contribuindo para a redução de acidentes e infrações.