Ponte Nova ficará interditada por duas horas neste sábado

Interdição será durante parte da tarde deste sábado / Divulgação

A Ponte Nova, entre Aquidauana e Anastácio, será interditada para o tráfego de veículos durante parte da tarde deste sábado (05). A interrupção ocorrerá das 14h às 16h para a troca das placas de sinalização na estrutura.

A interdição será feita nos acessos pela Rua Teodoro Rondon, em Aquidauana, e pela Avenida da Integração, em Anastácio. Durante o período, os condutores deverão respeitar a sinalização e utilizar outras opções de passagem entre os dois municípios.

Na região urbana, uma das alternativas próximas é a Ponte Velha, também conhecida como Ponte Roldão de Oliveira ou Ponte da Amizade, destinada ao tráfego de veículos pequenos. A Ponte Boiadeira também poderá ser utilizada pelos motoristas.

A Prefeitura de Aquidauana orienta a população a programar os deslocamentos com antecedência para evitar transtornos durante a execução do serviço e solicita a compreensão e colaboração dos condutores.