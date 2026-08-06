Ponte Nova terá interdição temporária nesta sexta-feira

Ponte Nova terá interdição temporária na manhã desta sexta-feira / Divulgação

A Ponte Nova, que liga Aquidauana e Anastácio, será interditada temporariamente para o tráfego de veículos nesta sexta-feira (07). O bloqueio ocorrerá das 08h às 12h para a realização de serviços de instalação de novas placas na parte superior da estrutura.

A interdição será realizada nos acessos pela Rua Teodoro Rondon, em Aquidauana, e pela Avenida da Integração, em Anastácio. Durante o período do serviço, os motoristas devem respeitar a sinalização e utilizar outras opções de passagem entre os municípios vizinhos.

Na região urbana, as alternativas mais próximas são a Ponte Velha, também conhecida como Ponte Roldão de Oliveira ou Ponte da Amizade, destinada ao tráfego de veículos pequenos, e a Ponte Boiadeira.

Em nota, a Prefeitura de Aquidauana orientou os condutores a programarem seus deslocamentos com antecedência e solicitou a compreensão e a colaboração da população durante a execução dos trabalhos.

