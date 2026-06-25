População ainda pode participar de campanha de doação de sangue

Campanha começou no dia anterior e prossegue nesta quinta-feira / Divulgação Prefeitura de Aquidauana

Para quem ainda não participou da campanha de doação de sangue realizada em Aquidauana, a oportunidade continua nesta quinta-feira (25). A ação promovida pelo Hemosul entra em seu segundo e último dia de atendimento, reforçando o convite para que moradores do município e da região contribuam com um gesto simples que pode salvar vidas.

Além da coleta de sangue, a campanha também permite o cadastro de novos doadores voluntários de medula óssea, ampliando as chances de ajudar pacientes que aguardam por transplantes em diversas partes do país. Para atender a demanda, a estrutura foi reforçada. Um ônibus está estacionado em frente à unidade do Hemosul, realizando cinco atendimentos ao mesmo tempo, enquanto outros quatro pontos de coleta funcionam dentro do prédio. A medida busca oferecer mais agilidade e conforto aos voluntários que comparecem para contribuir com os estoques da região.

A iniciativa faz parte das ações do Junho Vermelho, mês dedicado à conscientização sobre a importância da doação de sangue. O objetivo é reforçar os estoques utilizados no atendimento de pacientes de Aquidauana e municípios vizinhos, especialmente neste período do ano, quando as baixas temperaturas costumam reduzir o número de doadores.

De acordo com os organizadores, uma única doação pode beneficiar até quatro pessoas, contribuindo para tratamentos médicos, cirurgias, atendimentos de emergência e outros procedimentos hospitalares que dependem da disponibilidade de sangue.

O atendimento acontece na unidade do Hemosul de Aquidauana, localizada na Rua Duque de Caxias, nº 2.170, no bairro Alto. Os interessados podem comparecer das 07h às 11h e das 13h às 17h desta quinta-feira.

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 quilos, estar em boas condições de saúde, alimentado e hidratado, além de apresentar documento oficial com foto. Menores de idade devem atender às exigências previstas pela legislação.

No caso da medula óssea, é preciso ter entre 18 e 35 anos e também estar com boa saúde. São retirados 5 ml de sangue, mesma quantidade que em um exame de laboratório. Após, o doador é cadastrado no Redome (Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea) do INCA (Instituto Nacional de Câncer). Seus dados genéticos são cruzados com os dos pacientes que precisam da medula. Se houver compatibilidade genética, a doação pode ser realizada. A chance, no Brasil, é de uma em 100 mil. Com alguém de outro país, de uma em 1 milhão.

A campanha conta com o apoio da Prefeitura de Aquidauana e busca mobilizar a população para manter os estoques em níveis seguros, garantindo atendimento aos pacientes que necessitam de transfusões. A orientação é que os interessados aproveitem o último dia da ação para fazer a sua doação e ajudar a salvar vidas.