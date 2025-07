População de Aquidauana participa de audiência pública para elaboração do PPA 2026-2029

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realizou na última quinta-feira (17), a segunda audiência pública voltada à construção do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029. O encontro foi realizado na sede da Associação de Moradores do Conjunto Ovídio Costa I e II e contou com a presença de representantes do poder público, lideranças comunitárias e moradores.



O PPA é o instrumento que define as diretrizes, metas e ações da administração municipal para os próximos quatro anos. A proposta da audiência é possibilitar a participação popular na definição de prioridades em áreas como saúde, educação, assistência social, cultura, turismo, esporte e infraestrutura.



Durante a reunião, o contador do município, Alair Souza da Penha, apresentou os fundamentos do PPA. Em seguida, o secretário municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, explicou como será estruturado o plano durante a gestão 2025-2028. O secretário de Finanças, Ernandes Peixoto de Miranda, abordou as projeções orçamentárias e a viabilidade financeira do planejamento.



Após as explanações técnicas, a população pôde apresentar sugestões e demandas, que foram registradas pela equipe responsável. As propostas serão analisadas para composição do Projeto de Lei do PPA, que será encaminhado à Câmara Municipal para apreciação.



Participaram da audiência os secretários municipais Pepeu Fialho (Cultura e Turismo), Anderson Meireles (Chefia de Gabinete), Flávio Gomes (DEMUTRAN), Humberto Torres (Meio Ambiente) e Robert Cacho (Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas), além da coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres, Josilene Rosa, presidentes de associações de bairros e demais lideranças comunitárias.



A próxima audiência pública será no dia 8 de agosto, às 8h30, na Câmara de Vereadores. A população também pode participar de forma online, preenchendo o formulário disponível no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0VG53Nol7xKMl2eF5UW_ZGhPT_KEZyoFalkjROJNMI8GN1g/viewform.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!