Moradores do Morrinho discutem Plano Diretor em Aquidauana

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, em parceria com a Câmara Municipal, promoveu na noite da última segunda-feira (14) um encontro com moradores da região do Morrinho para discutir a atualização do Plano Diretor e os rumos da expansão urbana do município. A reunião foi realizada na quadra do projeto social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no Jardim Aeroporto II.



Participaram do evento o prefeito Mauro do Atlântico, os vereadores Everton Romero (presidente da Câmara), Valter Neves e Juraci Jesus, além do presidente da Associação de Moradores do Morrinho, Flávio Calvis. Também estiveram presentes os secretários municipais Catharine Marques Macedo (Procuradoria Jurídica) e Robert Cacho de Barros (Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas), que apresentaram informações técnicas e legais sobre o crescimento urbano da cidade e esclareceram dúvidas da comunidade.



A principal pauta foi a revisão do Plano Diretor Estratégico (PDE), diante das transformações previstas com a pavimentação da BR-419 e a inclusão de Aquidauana na Rota Bioceânica, que prevê um novo corredor de desenvolvimento na região. Os representantes do poder público destacaram a importância da participação popular na construção de estratégias para o ordenamento urbano.



Durante o encontro, moradores da região do Morrinho relataram demandas relacionadas à infraestrutura, ocupação urbana e qualidade de vida. As solicitações foram registradas pela Prefeitura e pelos vereadores, que reafirmaram o compromisso institucional com o atendimento das questões levantadas.



O prefeito Mauro do Atlântico destacou a relevância da participação da população nos processos de planejamento urbano. “Esse tipo de encontro fortalece o diálogo entre o poder público e a população, e é fundamental para que possamos planejar juntos o futuro da cidade, respeitando as necessidades de cada região”, afirmou.



O Plano Diretor é o instrumento legal que orienta o crescimento ordenado do município, com foco na melhoria da qualidade de vida, equilíbrio ambiental e organização do espaço urbano. A elaboração do plano envolve etapas de escuta e participação da sociedade civil.



De acordo com a Prefeitura, novas reuniões serão agendadas com outras regiões do município, com o objetivo de ampliar a escuta pública e construir de forma coletiva as diretrizes para o desenvolvimento urbano de Aquidauana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!