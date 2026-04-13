Populares retiram Sucuri de rua para evitar atropelamento em Aquidauana

Você Repórter

Uma cena inusitada chamou a atenção de moradores de Aquidauana na noite deste domingo (12). Uma cobra da espécie sucuri foi encontrada na rua Teodoro Rondon, nas proximidades do campo do Baixadão, em uma área urbana da cidade..

Preocupados com o risco de o animal ser atropelado, populares que passavam pelo local decidiram agir. Antes de qualquer ação, eles verificaram se a cobra estava ferida. Ao constatarem que não havia sinais aparentes de lesão, o grupo retirou a sucuri da pista e a colocou no canteiro da via, em um local mais seguro.

A atitude evitou que o animal fosse atingido por veículos, já que o trecho é movimentado, já que é a principal via de acesso ao município..

Casos como esse não são incomuns na região, que está próxima a áreas de vegetação e cursos d’água, habitat natural de diversas espécies silvestres. A orientação das autoridades ambientais, no entanto, é que, ao encontrar animais desse porte, a população acione órgãos competentes para garantir a segurança tanto das pessoas quanto dos animais.