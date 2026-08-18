Por dois dias consecutivos, Aquidauana fica entre as 3 mais quentes do país

Calor em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana voltou a chamar a atenção pelo calor intenso. Pelo segundo dia consecutivo, o município apareceu entre as três cidades com maiores temperaturas registradas no país, em meio a uma sequência de dias de tempo seco e calor acima do normal para esta época do ano.

O cenário foi registrado no domingo e segunda-feira (17), quando a cidade enfrentou mais um dia de temperaturas elevadas. A onda de calor tem alterado a rotina dos moradores e também provocado reflexos no funcionamento da rede elétrica.

Termômetro chegou a marcar 48°C

Um dos termômetros instalados na cidade chegou a apontar 48°C durante o período mais quente do dia. A medição, no entanto, não foi confirmada oficialmente e pode ter sofrido alguma alteração ou apresentar algum problema de calibração.

Apesar da dúvida em relação ao número, o calor intenso foi percebido pela população e marcou mais um dia de temperaturas excepcionalmente altas.

O município já é conhecido pelas altas temperaturas durante períodos de calor intenso. Dados históricos mostram que Aquidauana está entre as localidades de Mato Grosso do Sul que frequentemente registram marcas elevadas.

Calor também afeta a rede elétrica

Além do desconforto causado pelas altas temperaturas, moradores enfrentaram problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica.

Transformadores apresentaram problemas em diferentes pontos, afetando inclusive unidades escolares. Em alguns casos, o calor e a falta de energia comprometeram o funcionamento das escolas e chegaram a deixar alunos sem aula.

Com as temperaturas elevadas, o consumo de energia aumenta devido ao uso mais intenso de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado, aumentando a pressão sobre a rede.

Tereré vira aliado contra o calor

Nas ruas de Aquidauana, uma cena bastante comum durante os dias quentes voltou a se repetir: moradores buscando alternativas para amenizar as altas temperaturas.

Em frente às casas e nas calçadas, grupos se reuniram para tomar tereré, tradição bastante presente em Mato Grosso do Sul. Para muitos moradores, a bebida gelada se tornou uma das principais formas de enfrentar o calor durante o dia.

Calor deve continuar

O período de calor faz parte de um cenário mais amplo de tempo quente e seco que atinge áreas do Centro-Oeste. Segundo previsões divulgadas para o período, o veranico que atinge diferentes regiões do país deve persistir até esta quarta-feira (19), mantendo temperaturas acima da média em várias áreas.

Em Aquidauana, a combinação entre temperaturas elevadas e baixa umidade exige atenção redobrada. A recomendação é aumentar a ingestão de água, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e manter atenção especial com crianças e idosos.

Depois de dois dias consecutivos entre os municípios mais quentes do país, os moradores de Aquidauana agora aguardam uma mudança nas condições do tempo que possa trazer temperaturas mais amenas e algum alívio para a cidade.