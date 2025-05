Portal O Pantaneiro chega a 50 milhões de visitas em 30 dias

Rhobson Tavares Lima enalteceu a história da criação, mas informou a todos a modernização do Grupo de Comunicação O Pantaneiro / O Pantaneiro

“Hoje, 60 anos após a sua criação, O Pantaneiro não é somente um jornal impresso. Somos um grupo de comunicação com diversos outros produtos. Os números atestados pelo Google, nas mídias sociais, comprovam o que estou dizendo. Nossas páginas no Instagram, Facebook, YouTube e Tiktok, tiveram cerca de 50 milhões de visualizações nos últimos 30 dias (abril e começo de maio/2025)”.

A informação faz parte do discurso proferido por Rhobson Taveira Lima, na cerimônia comemorativa dos 60 anos de criação do Jornal O Pantaneiro, realizada na noite do dia 5 de maio de 2025, no Museu de Artes Pantaneiras, em Aquidauana.

Primeiramente, ele agradeceu a cada convidado presente na seleta plateia. Homenageou, em especial, a Tia Elaine, viúva do Dr. Augusto, um dos fundadores do Jornal, com salva de palmas. Na sequência, contou a história de coragem de seus pais: “dois jovens, após 10 anos de criação do jornal Pantaneiro, José Lima Neto e Alice Bonafé Tavares Lima, que chegaram em Aquidauana em 1975, trazendo na bagagem pouco mais que determinação e um sonho.”

“Aliás, Alice, minha mãe, esposa, amiga e guerreira, que mesmo diante das enchentes, dificuldades financeiras, nunca deixou a fé e o amor esmorecer. Em 2015, como minha irmã disse, ela partiu, mas deixou em nós seu legado de garra, generosidade e um sorriso que iluminava até os dias mais difíceis. E meu pai, José Lima Neto, hoje com 80 anos, continua firme, mostrando que paixão pelo jornalismo não tem idade”, rememorou Rhobson.

Agradeceu os leitores e amigos e reafirmou que “O Pantaneiro é mais que um jornal, é um compromisso, uma missão e acima de tudo, uma grande família.”Rhobson falou, também, sobre o crescimento do Grupo Empresarial: “Produzimos a comunicação visual de empresas de Aquidauana e região, novos produtos, novas notícias, fortalecimentos de tudo o que já existe, porque tudo faz parte de um propósito abençoado por Deus, porque levamos a comunicação a sério, com muita responsabilidade.”

