Posto da Estevão terá horário estendido a partir desta segunda em Aquidauana

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Unidade de Saúde da Família (ESF) Estevão, em Aquidauana, passa a oferecer atendimentos médicos, de enfermagem e odontológicos em horário estendido a partir desta segunda-feira (19). A iniciativa integra o Programa Horário Estendido, lançado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES).



Com a adesão do município ao programa, o posto de saúde funcionará das 17h às 21h, de segunda a sexta-feira. A medida visa ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e fortalecer a Atenção Primária no município, especialmente diante do aumento de casos de síndromes respiratórias e outras doenças virais em circulação.



A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento organizou as equipes para garantir os atendimentos no novo horário. A população, independentemente do bairro de origem, poderá buscar atendimento na unidade durante o período ampliado.



Além das consultas médicas e odontológicas, a unidade oferecerá serviços de enfermagem, testagem para covid-19, distribuição de medicamentos e vacinação. O atendimento será voltado principalmente às pessoas que enfrentam dificuldades para comparecer às unidades durante o horário comercial.

