Posto de Saúde da Estevão é revitalizado em Aquidauana

Divulgação

O Posto de Saúde localizada na Rua Estevão Alves Corrêa foi completamente revitalizado em Aquidauana.



Conforme a prefeitura, o objetivo foi dar uma manutenção adequada para preservar a estrutura do prédio, além de também deixar mais bonito e melhor ambientado para receber os pacientes e as equipes de trabalho.



A atual administração municipal já fez uma reforma completa na ESF em 2020, com melhorias estruturais no prédio e nas redes de instalação elétrica, de internet e hidráulica para melhor atendimento à comunidade. No entanto, com o desgaste externo causado pelo sol e chuvas, a pintura precisava ser refeita, dando uma manutenção essencial ao prédio ora reformado.



A revitalização da pintura foi realizada pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da equipe de manutenção da Secretaria Municipal de Administração.