Posto de Saúde Isaura Baes é reinaugurado após reforma e ampliação

Foram investidos mais de 990 mil reais na reforma / Ryan Santos / Jornal O Pantaneiro

A reinauguração da ESF Isaura Baes no Bairro Nova Aquidauana aconteceu na manhã de hoje, 25, com a presença de moradores e autoridades municipais.

O evento contou com a participação do prefeito Odilon Ribeiro, acompanhado da primeira-dama Maria Eliza, e dos vereadores Nilson Pontim (presidente), Wezer Lucarelli, Anderson Meireles, Everton Romero, Chico Tavares, Sargento Cruz, Humberto Torres, Marquinhos Taxista, Tião Melo, Sebastiãozinho do Taboco e Valter Neves. A placa de reinauguração foi descerrada em conjunto com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, familiares dos homenageados e servidores da ESF.

Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, o prefeito Odilon Ribeiro expressou sua alegria com a reinauguração:

“Hoje é um dia muito especial. Estamos reinaugurando a reforma e ampliação do posto Isaura Baes. Este posto ficou lindo, foi transformado em um novo posto de saúde para atender ainda melhor a nossa população. Isso melhora todos os aspectos. O paciente que procura o posto de saúde está precisando de ajuda, e isso aqui ajuda a levantar a autoestima das pessoas, não só da equipe de trabalho, mas também dos pacientes. Estou feliz em contribuir mais uma vez com o Nova Aquidauana.” Prefeito Odilon Ribeiro - Ronald Regis / O Pantaneiro

A ESF leva o nome da enfermeira Isaura Baes (in memoriam), que ao longo de sua carreira contribuiu com os partos de bebês aquidauanenses. Segundo seu filho, Fernando Baes, Dona Isaura realizou mais de 1.500 partos na cidade. “Minha mãe tinha um amor muito grande pela profissão. Ela atendia até na sua própria casa, quando o paciente não tinha condições. Estamos felizes pela homenagem; o nome dela ficará perpetuado em um posto de saúde que todos abraçaram.”

Foram investidos mais de 990 mil reais na reforma da ESF Isaura Baes, com recursos próprios da prefeitura e da devolução do duodécimo da Câmara de Aquidauana.

"Este é um momento de alegria, um sonho da população da Nova Aquidauana. Poder participar em nome da Câmara de Vereadores é motivo de satisfação", ressaltou o presidente da Câmara, Nilson Pontim.

Fachada do ESF Isaura Baes - Foto: Ronald Regis / O Pantaneiro

Segundo a Prefeitura, a ESF Isaura Baes atende 2.127 pessoas cadastradas em sua área de cobertura, oferecendo à comunidade consultas médicas, odontológicas, pré-natal, vacinas e curativos. Além da farmácia, o auditório da ESF recebeu hoje o nome da senhora Izabel Aparecida Alves Bueno, líder comunitária do bairro que realizava trabalho social.

Atualmente, o posto de saúde conta com 12 servidores, incluindo 1 médico da família, 1 cirurgião-dentista, 1 auxiliar de saúde bucal, 5 agentes de saúde, 1 técnica de enfermagem, 1 enfermeira, 1 agente administrativo e 1 auxiliar de serviços gerais.

Prefeito Odilon em discurso - Ryan Santos / O Pantaneiro

Veja a reportagem: