Posto Estevão terá atendimento noturno a partir do dia 19 de maio

A Unidade de Saúde da Família (ESF) Estevão passará a oferecer atendimento médico, odontológico e de enfermagem em horário estendido, das 17h às 21h, de segunda a sexta-feira / Foto: Prefeitura de Aquidauana

A partir da próxima segunda-feira, 19 de maio, a população de Aquidauana contará com mais uma importante medida para melhorar o acesso à saúde pública. A Unidade de Saúde da Família (ESF) Estevão passará a oferecer atendimento médico, odontológico e de enfermagem em horário estendido, das 17h às 21h, de segunda a sexta-feira.

A ampliação do horário de funcionamento faz parte do Programa Horário Estendido, lançado recentemente pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde). A iniciativa visa reforçar a capacidade de atendimento da Atenção Primária à Saúde e oferecer alternativas para a população que enfrenta dificuldades para buscar atendimento durante o expediente tradicional.

O prefeito Mauro do Atlântico aderiu ao programa estadual diante do aumento expressivo dos casos de síndromes respiratórias e viroses em circulação no município. Com a adesão, o município receberá recursos específicos para viabilizar a ampliação do funcionamento da unidade, garantindo mais agilidade e conforto no atendimento à comunidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, a equipe já está mobilizada para atender à nova demanda. No horário noturno, os moradores da região atendida pelo Posto da Estevão poderão buscar consultas médicas, atendimento odontológico, serviços de enfermagem, aplicação de vacinas, testes de covid-19 e dispensação de medicamentos.

O objetivo da medida é facilitar o acesso ao serviço de saúde principalmente para os trabalhadores e famílias que, devido à rotina de trabalho, não conseguem se deslocar até as unidades durante o horário comercial. Além disso, o atendimento estendido contribui para desafogar a demanda de urgência e emergência nos períodos noturnos.

Com a implementação do horário estendido, a gestão municipal reforça seu compromisso com uma saúde pública mais acessível e resolutiva. A ESF Estevão é a primeira a adotar a medida em Aquidauana, e a expectativa é que outras unidades também possam aderir ao programa estadual nos próximos meses, de acordo com a necessidade de cada região.

A Secretaria de Saúde destaca que o atendimento no novo horário é voltado à população geral, sem necessidade de encaminhamento prévio, e convida os moradores a aproveitarem a ampliação do serviço como mais uma ferramenta de cuidado com a saúde.

