Posto para emissão da CIN entra em funcionamento na Aldeia Lagoinha

Unidade foi ativada na tarde desta quarta-feira / Divulgação

Moradores de comunidades indígenas de Aquidauana passaram a contar, nesta quarta-feira (19), com um posto para emissão da CIN (Carteira de Identidade Nacional). A unidade foi ativada às 13h30 e funciona na Escola Estadual Indígena Pastor Reginaldo Miguel – Hoyenó'O, na Aldeia Lagoinha, pertencente à Terra Indígena Taunay/Ipegue.

A implantação integra um projeto do Governo de Mato Grosso do Sul para descentralizar os serviços de identificação civil e ampliar o acesso ao documento em comunidades indígenas e localidades mais distantes dos centros urbanos. A iniciativa é realizada pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), em parceria com a SED (Secretaria de Estado de Educação).

Com o novo atendimento, moradores da região passam a ter uma alternativa mais próxima para solicitar a identidade, sem a necessidade de se deslocar até os postos convencionais na área urbana. A medida também pode reduzir gastos com transporte e o tempo gasto pelas famílias nos deslocamentos.

Os postos são instalados em escolas da Rede Estadual de Ensino, especialmente em comunidades indígenas e áreas consideradas de difícil acesso. A proposta é aproximar o serviço público das populações que enfrentam maiores dificuldades para chegar aos locais tradicionais de atendimento.

Além da unidade de Aquidauana, o projeto contempla outros pontos em Mato Grosso do Sul. No mês passado, foram ativados postos na Aldeia Te'yikue, em Caarapó, e no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã. Também está prevista, ainda neste mês, a implantação de uma unidade na Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

