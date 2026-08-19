Acessibilidade

19 de Agosto de 2026 • 17:32

Buscar

Últimas notícias
X
Cidadania

Posto para emissão da CIN entra em funcionamento na Aldeia Lagoinha

Serviço funciona na Escola Estadual Indígena Pastor Reginaldo Miguel Hoyenó'O; iniciativa busca reduzir necessidade de deslocamento até a área urbana

Redação O Pantaneiro

Publicado em 19/08/2026 às 14:04

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Unidade foi ativada na tarde desta quarta-feira / Divulgação

Moradores de comunidades indígenas de Aquidauana passaram a contar, nesta quarta-feira (19), com um posto para emissão da CIN (Carteira de Identidade Nacional). A unidade foi ativada às 13h30 e funciona na Escola Estadual Indígena Pastor Reginaldo Miguel – Hoyenó'O, na Aldeia Lagoinha, pertencente à Terra Indígena Taunay/Ipegue.

A implantação integra um projeto do Governo de Mato Grosso do Sul para descentralizar os serviços de identificação civil e ampliar o acesso ao documento em comunidades indígenas e localidades mais distantes dos centros urbanos. A iniciativa é realizada pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), em parceria com a SED (Secretaria de Estado de Educação).

Com o novo atendimento, moradores da região passam a ter uma alternativa mais próxima para solicitar a identidade, sem a necessidade de se deslocar até os postos convencionais na área urbana. A medida também pode reduzir gastos com transporte e o tempo gasto pelas famílias nos deslocamentos.

Os postos são instalados em escolas da Rede Estadual de Ensino, especialmente em comunidades indígenas e áreas consideradas de difícil acesso. A proposta é aproximar o serviço público das populações que enfrentam maiores dificuldades para chegar aos locais tradicionais de atendimento.

Além da unidade de Aquidauana, o projeto contempla outros pontos em Mato Grosso do Sul. No mês passado, foram ativados postos na Aldeia Te'yikue, em Caarapó, e no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã. Também está prevista, ainda neste mês, a implantação de uma unidade na Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana 134 anos

Sinprecam inaugura nova sede com estrutura ampliada em Aquidauana

Festa em Aquidauana

Encontro marcará nove anos de história do Sombras no Caminho MC

Dupla de destaque

Aquidauana conquista bronze no tênis de mesa dos Jogos Escolares de MS

Dupla formada por estudantes do Instituto Educacional Falcão subiu ao pódio na categoria de 15 a 17 anos

Preso em flagrante

Homem ameaça cortar cabeça do pai e arrastá-la pela rua em Aquidauana

Publicidade

Alívio

Morador de Aquidauana desaparecido após deixar hospital é encontrado

ÚLTIMAS

Educação

Concurso de Leitura reúne estudantes das 15 escolas municipais de Anastácio

Etapa final da iniciativa reúne alunos selecionados ao longo do ano e valoriza fluência, compreensão e interpretação de textos

3º Retrocar MS

Do Opala do avô até outras relíquias, Fernando celebra carros antigos

Morador de Aquidauana mantém três clássicos em casa e já conquistou três certificações de placa preta; ele marcou presença no 3º Retrocar MS

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo