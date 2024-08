Potência econômica de Aquidauana é traduzida pelo PIB

Centro de Aquidauana / Ronald Regis/O Pantaneiro

Além de uma história rica e um papel importante na economia regional, Aquidauana apresenta indicadores que refletem tanto seus desafios quanto seus progressos.

Economia e desenvolvimento

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita de Aquidauana em 2021 foi de R$ 25.007,82, o que destaca a capacidade produtiva local e sua relevância econômica dentro do estado. No entanto, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 2010 revela um valor de 0,688, que, embora indique melhorias, ainda aponta para a necessidade de avanços nas condições de vida, educação e longevidade da população.

No ano de 2023, o município alcançou um total de R$ 320.045.550,87 em receitas brutas realizadas, refletindo um fluxo econômico positivo. As transferências correntes, que correspondem a 79,44% das receitas correntes brutas realizadas, reforçam a dependência do município em relação a repasses federais e estaduais, o que é comum em municípios de médio porte.

Por outro lado, as despesas também são elevadas. Em 2023, o total de despesas brutas empenhadas foi de R$ 321.018.096,00, evidenciando um equilíbrio fiscal apertado. Este cenário sugere que a gestão municipal tem que lidar com um orçamento praticamente igualado entre receitas e despesas, um desafio para o desenvolvimento de novos investimentos na cidade.

Fonte: IBGE

Saúde e bem-Estar

No campo da saúde, um dado relevante é a taxa de mortalidade infantil, que, embora não esteja explicitamente mencionada na imagem, é um indicador sempre importante em relatórios do IBGE, e que reflete a qualidade do sistema de saúde local. O acompanhamento da taxa de mortalidade e das condições de saúde pública será determinante para melhorar o bem-estar geral da população.

Meio ambiente e saneamento

Aquidauana também tem que lidar com questões ambientais e de saneamento. A qualidade da urbanização, disponibilidade de esgoto e tratamento de resíduos são fatores essenciais para o crescimento sustentável da cidade.

Território e projeções futuras

Com uma vasta área territorial de mais de 17.000 km², Aquidauana está entre os maiores municípios do estado, o que traz oportunidades, mas também desafios de infraestrutura, especialmente em regiões rurais.

Os dados do IBGE apresentam um retrato equilibrado de Aquidauana, uma cidade em crescimento, mas que enfrenta desafios significativos, especialmente em termos de gestão fiscal, desenvolvimento humano e infraestrutura. O município tem o potencial de continuar avançando, mas será necessário foco em políticas públicas eficazes para melhorar ainda mais a qualidade de vida da população local.

Esses números fornecem uma base sólida para a formulação de estratégias que possam promover o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da população de Aquidauana nos próximos anos.