Praça da Matriz foi palco da Feira de Arte e Cultura de Aquidauana

Divulgação

Na noite de sexta-feira (10), aconteceu na Praça Nossa Imaculada Conceição (praça da Matriz), a Feira de Arte e Cultura de Aquidauana (Aqui é sustentável), englobando - arte, cultura e lazer para toda família.

Realizada pela Prefeitura de Aquidauana, via Secretaria de Cultura e Turismo (SECTUR) com apoio do COMTUR, CT Educação e Cultura, sistema Fecomércio MS e SENAC, a feira reuniu artesãos, empresários e instituições.

O público que lá compareceu, enquanto saboreava os quitutes da praça de alimentação, assistiram diversas apresentações culturais: Escola Especializada Mundo Feliz/Associação Pestalozzi de Aquidauana, Las Fronteiriças, Grupo de Dança e Teatro Escola Estadual CEJAR, Banda da Escola Estadual Dóris Mendes Trindade e o cantor Eduardo Arimura.

A secretária da SECTUR, Aline Bezerra, ao declarar aberta a feira disse do sentimento de gratidão e destacou: “a feira aqui é a soma do esforço da gestão municipal, de toda equipe da Sectur em conjunto com vocês artesãos e empresários. Ficamos gratos com a presença de todos, principalmente, das famílias que vieram prestigiar”.

Na feira, Camila Fernandes, coordenadora do Programa Del no Estado, enfatizou que turismo é economia e o evento é uma forma de promover a comercialização dos produtos locais. “Estamos aqui para fortalecer o trabalho que vem sendo feito junto aos produtores e artesãos, a feira vem para promover e divulgar a quantidade de talentos e os produtos aqui produzidos”, completou Camila.

Estiveram prestigiando a feira, além das famílias e comunidade local, o secretário de Finanças Ernandes Peixoto, o diretor executivo do Departamento Municipal de Trânsito – Flávio Gomes Filho e o vereador Humberto Torres.