Prazo de inscrição para curso de idiomas avançado em Aquidauana é prorrogado até 8 de julho

Se você está interessado em aprimorar suas habilidades em idiomas para atuar no setor de serviços turísticos, fique atento! A Escola Cejar de Aquidauana anunciou a prorrogação do prazo de inscrição para o seu curso de idiomas avançado, de inglês e espanhol voltado especialmente para quem deseja se destacar no mercado de trabalho.

Agora, as inscrições podem ser feitas até o dia 8 de julho de 2025, dando mais tempo para os interessados garantirem sua vaga.

Para participar, é necessário ter o ensino fundamental completo e ter, no mínimo, 14 anos de idade.

O curso de idiomas avançado é uma excelente oportunidade para quem deseja ampliar suas competências linguísticas, aprimorar o atendimento ao turista e abrir novas possibilidades profissionais na área de turismo e hospitalidade. Além disso, a formação é uma porta de entrada para quem busca se destacar em um mercado cada vez mais competitivo e globalizado.

O curso é semiprencial e tem duração de cinco meses. As aulas iniciam em 5 de agosto.

A Escola Cejar reforça que o processo de matrícula é simples e acessível, e os interessados podem obter mais informações diretamente na instituição ou pelo telefone disponível no site oficial.

Não perca essa chance de investir no seu futuro e contribuir para o crescimento do turismo em Aquidauana. Aproveite a prorrogação e garanta sua vaga até o dia 8 de julho!

A inscrição deve ser feita pelo link:

https://forms.gle/HJoNoLur6xcJT3Wp7

