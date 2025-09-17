Prazo para pagamento do ITR 2025 termina em 30 de setembro

Produtores rurais devem ficar atentos; atendimento em Aquidauana é feito no Núcleo de Receitas, das 7h às 17h
Cidade de Aquidauana / Foto: Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
O prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) 2025 vai até o dia 30 de setembro. A orientação é para que os produtores rurais não deixem para a última hora, garantindo a regularização de suas propriedades dentro do prazo estabelecido.
Em Aquidauana, o atendimento é realizado pelo Núcleo de Receitas (Tributação), localizado na Rua Luiz da Costa Gomes, nº 564, bairro Cidade Nova. O setor funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, sem pausa no horário de almoço.
Para mais informações, os contribuintes podem entrar em contato pelos telefones (67) 3240-1400 – ramal 1545 ou pelo e-mail nucleodereceitas.aquidauana@gmail.com.
