Prazo para regularizar título termina na quarta

O chefe de cartório da 10ª Zona, Fábio Dantas / Ryan Santos / Jornal O Pantaneiro

A 10ª Zona Eleitoral em Aquidauana realiza até a quarta-feira (8), recadastramento, transferência de título, quitação de pendências e cadastramento biométrico.



Ao jornal O Pantaneiro, o chefe de cartório da 10ª Zona, Fábio Dantas, destaca os prazos e os horários de funcionamento da Justiça Eleitoral.



“Estamos a dois dias do fechamento do cadastro eleitoral. Então, quem quiser votar nessa eleição aqui em Aquidauana, precisa procurar o cartório. Tanto para fazer transferência ou para quem vai fazer o primeiro título, no caso quem já completou 18 anos ou adolescentes de 16 a 18 anos. Todos eles têm o mesmo prazo que é o 8 de maio. Estamos abertos do meio-dia até as 18h, horário normal de segunda a sexta-feira”, detalhou.



O diretor lembra que é necessário levar a identidade e no caso de transferência é necessário um comprovante de residência em Aquidauana.



“Pode ser uma conta de luz, uma conta de água se no caso de estudantes, até um comprovante de matrícula na escola também serve.





Pendências



Caso queira votar, o eleitor ainda pode aproveitar para quitar suas pendências com a Justiça Eleitoral.



“Às vezes o eleitor faltou um ou dois turnos, então é necessário quitar essas pendências. Para isso, a gente emite a guia de multa. O grande trabalho é ter que pagar. Só chegar aqui no cartório e o eleitor ou futuro eleitor já é atendido”, lembra.



Biometria



Fábio lembra que em Aquidauana são cerca de 36 mil eleitores. Contudo, com a pandemia e surgimento do aplicativo do título de eleitor muitos não cadastraram sua biometria.



“Nós estamos procurando 7 mil eleitores que não tem identificação biométrica no município. Como os outros serviços, basta o eleitor vir até a Justiça Eleitoral de posse dos seus documentos para realizar o cadastro”, pontua.