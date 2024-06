SAD de Aquidauana atinge 3,5 mil atendimentos no 1º quadrimestre do ano

Um curativo simples ou mais detalhado, uma ajuda profissional para movimentar o paciente, para fisioterapia, para cuidar do pós-cirúrgico e, até mesmo, para dar um carinho e conforto na fase terminal são alguns dos serviços, ou melhor dizer, dos cuidados que a Prefeitura de Aquidauana disponibiliza para a população gratuitamente.

Esses atendimentos e muitos outros, mais simples e complexos, são a missão do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), uma equipe completa multiprofissional, custeada pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e coordenada pela Secretaria Municipal de Administração.

O SAD trabalha de segunda a segunda, todos os dias da semana das 7h às 19h, feriados das 7h às 13h, em regime de escala, atende em domicílio por todo o município de Aquidauana, incluindo, zona urbana, rural, distritos, aldeias e fazendas.

O SAD foi implantado no município de Aquidauana em março de 2017, na gestão do prefeito Odilon Ribeiro, iniciaram na época com uma média de 250 atendimentos e, com os investimentos da gestão na equipe, contratação de mais profissionais especializados e com perfil para atuar no SAD, a equipe conseguiu ampliar seus atendimentos, chegando, assim, a fechar 2023, passando de 400 pacientes acompanhados.

No entanto, no primeiro quadrimestre de 2024, a equipe do SAD de Aquidauana alcançou uma média de 3,5 mil atendimentos no município, tendo em média 200 pacientes acompanhados por mês, entre avaliação admitidas e não admitidas.

Esse quantitativo de atendimentos sinaliza um aumento na demanda de solicitações dos serviços do SAD, comprovando uma confiança da população no trabalho que é executado pela equipe de saúde domiciliar.

A equipe do SAD vai de casa em casa, atendem aos pacientes acamados, muito comprometidos e, também, em estágios terminais para prestar atendimento especializado, que faz a diferença para quem tanto precisa.

“Não é todo mundo que está preparado para lidar, cuidar e ajudar um paciente acamado ou que está em fase terminal de uma doença. Nós temos um quadro eficiente de profissionais no SAD que fazem esse atendimento, que levam cuidados, remédios, atenção e conforto para os pacientes e a famílias. Temos muito orgulho da nossa equipe SAD e do serviço que eles realizam”, afirmou o prefeito Odilon Ribeiro.

Na prática, o trabalho diário da equipe passa por atendimentos a pacientes que sofrem com alguma dificuldade na movimentação (seja temporária ou permanente) e tratamentos oncológicos, de síndromes e doenças raras, paliativos ou em fase terminal. A equipe também oferece orientação, treinamento e apoio aos cuidadores ou responsáveis pelo paciente para auxiliar no processo de reabilitação.

COMO SER ATENDIDO? - Os pacientes que o SAD atende são encaminhados pelas ESF’s, SAMU ou pelo Hospital Regional de Aquidauana, para receber o atendimento domiciliar. Esse serviço é alicerçado ao programa do Governo Federal, que tem como lema “Melhor em casa” e é custeado pela Prefeitura de Aquidauana, via SESAU.

O trabalho é sempre em conjunto. O hospital aciona o SAD, a equipe identifica o paciente ainda internado e, posteriormente, vai até a residência para analisar se há estrutura, não havendo, acionam a Assistência Social e, logo depois, começam o acompanhamento domiciliar do paciente.

Coordenado pela enfermeira assistencial, Ana Keli da Silva Benites, o SAD tem o propósito de desospitalização desde pacientes recém-nascidos a idosos de média e alta complexidade de tratamento intensivo, com visita domiciliar semanal de todos os seus profissionais.

Como também é feito o acompanhamento social do paciente, o prefeito Odilon Ribeiro determinou e autorizou ao SAD para dar suporte, sempre que o paciente precisar e, principalmente, se a família não tiver condições financeiras, destinando sonda de alimentação, fraldas descartáveis, medicação, suplementação alimentar e, até mesmo, organizem cama hospitalar, cadeiras de roda e de banho.

OS AVANÇOS - Atualmente, o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), possui uma equipe multiprofissional formada por: 01 enfermeira, 04 técnicas de enfermagem, 2 médicos, 02 fisioterapeutas, 01 assistente social, 01 psicóloga, 01 nutricionista, 01 dentista, 02 motoristas, 01 auxiliar administrativo e 01 auxiliar de limpeza.

De 2023 para 2024, com o aumento da demanda de atendimentos, a Secretaria Municipal de Saúde precisou ampliar a equipe, com a soma de 4 profissionais, inclusive, o SAD recebeu servidores aprovados no concurso público da prefeitura.

“Para nós é um avanço essa ampliação de profissionais na equipe, pois podemos atender uma quantidade maior de pacientes e, com isso, conseguimos atingir uma parte maior da população urbana e distritos”, avalia a coordenadora do SAD, Ana Keli.

Outro avanço que a equipe SAD comemora nesse ano é a oportunidade de capacitação dos profissionais, com a participação em oficinas e simpósios de cuidados paliativos e de educação continuada em tratamento de feridas.

A equipe recebe da Administração Municipal o incentivo para a formação continuada, buscando atualizar os conhecimentos, métodos e tratamentos em busca da prestação de um atendimento humanizado cada vez melhor aos pacientes e suas famílias.

“Hoje, eu faço parte do SAD, sou uma das médicas da equipe domiciliar. Mas, em plena pandemia, eu precisei do SAD, eu precisei do acolhimento e dos serviços dessa equipe dentro da minha casa e, ali, eu vi o quanto é valoroso esse serviço de saúde e humanitário que Aquidauana oferece. Temos desafios todos os dias, temos pacientes que parecem irrecuperáveis, mas temos uma missão que nos motiva e tem feito a gente ajudar a mudar e salvar vidas”, contou a médica cardiologista, Mitzi Therezinha Kishida.

HISTÓRIAS QUE MARCAM - Dentre as centenas de pacientes atendidos e acompanhados pelo SAD, compartilhamos aqui os históricos de alguns aquidauanenses em processo de reabilitação e cuidados paliativos que os levaram a uma melhora na qualidade de vida e, que a evolução positiva deles marca o dia a dia da equipe. (Todos com fotos autorizadas para divulgação).

Paciente E.F.F, 6 anos de idade, diagnosticada com síndrome de RETT, em uso de dispositivo gástrico para alimentação, em acompanhamento de cuidados paliativos pelo SAD desde 2022.

Paciente M.A.V, 60 anos, diagnosticada com traumatismo craniano grave, após acidente de automobilístico, em uso de dispositivo respiratório e gástrico para alimentação acompanhada pelo SAD, desde 2018.

Paciente J.P, 81 anos, portador de doença degenerativa há cerca de 10 anos, reside no distrito de Camisão, onde são realizados atendimento duas vezes na semana, acompanhado pelo SAD desde março de 2024.