Prefeito de Aquidauana anuncia equipe de secretários municipais

Divulgação

O Prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, realizará uma coletiva de imprensa para apresentar oficialmente a equipe de secretários municipais que comporá a nova gestão. O evento está agendado para esta quarta-feira (8), às 9h, no auditório da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Duque de Caxias, localizado na Rua Duque de Caxias, s/nº, Bairro Alto.



A expectativa é que a coletiva traga detalhes sobre os nomes que assumirão as principais pastas da administração municipal, bem como as prioridades e estratégias que serão implementadas para atender às demandas da população aquidauanense.



O convite reforça a importância da presença da imprensa local, que será fundamental para divulgar as informações à comunidade e acompanhar os projetos que serão apresentados pela nova gestão.



A Prefeitura de Aquidauana ressalta o compromisso com a transparência e convida todos a participarem do evento, marcando o início de um novo ciclo para o município.



Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais oficiais da Prefeitura ou pelo site www.aquidauana.ms.gov.br.