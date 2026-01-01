Prefeito de Aquidauana anuncia licença entre 1º e 20 de janeiro

Redes Sociais

O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlantico, emitiu um comunicado informando que estará de licença do cargo no período de 1º a 20 de janeiro. Durante esse intervalo, a administração municipal ficará sob a responsabilidade do vice-prefeito, Dr. Murilo Acosta, que assumirá interinamente a Prefeitura.

De acordo com o comunicado através de um vídeo nas redes sociais, a licença tem como objetivo permitir que o prefeito se dedique à família. Mauro destacou ainda a confiança na capacidade e no comprometimento do vice-prefeito para conduzir os trabalhos do Executivo municipal durante o período.

“Vou tirar uns dias de licença da prefeitura e estar com a minha família.

Durante os próximos 20 dias, a Prefeitura fica sob a gestão do vice-prefeito Dr. Murilo, que tem capacidade e comprometimento para essa missão. Obrigado pela confiança e parceria!”, afirmou o prefeito.

A Prefeitura de Aquidauana seguirá com suas atividades normalmente durante o período, sob a gestão interina de Dr. Murilo Acosta, garantindo a continuidade dos serviços públicos e das ações administrativas do município