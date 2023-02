Prefeito de Aquidauana atende produtores rurais da região do Assentamento Indaiá

O prefeito se comprometeu em reformar a ponte, e arrumar as estradas, / Divulgação

Os produtores reivindicam a reforma da ponte de madeira sobre o córrego Rio Vermelho, entre a Fazenda Vale Formoso e a Fazenda Serrilha e, também, a manutenção das estradas na região, principalmente, a que liga o Assentamento Indaiá I, II, III e IV até os Distritos de Palmeiras e de Piraputanga.

“Com a força das águas nas últimas chuvas, as estradas ficaram intransitáveis, ficou muito difícil o transporte e os acessos às propriedades. As crianças sofrem muito para chegar até a escola. O período chuvoso detona as estradas”, disse o produtor Felipe.

Os produtores argumentaram que a estrada é de estrema importância, além de atender, moradores dos assentamentos Indaiá I,II,III e IV, atende aos produtores das aldeias da região, do Distrito de Cipolândia e produtores de soja, que usam para escoar a safra por ser o percurso mais curto até Campo Grande.

O prefeito se comprometeu em reformar a ponte, e arrumar as estradas, e de contrapartida, os produtores se comprometeram em dar suporte para a equipe de trabalho e doar o cascalho.

“Nesse período chuvoso, estamos com vários pedidos de manutenção nas estradas do município. A chuva fez um estrago nas nossas estradas e a reforma das pontes é uma urgência e prioridade que a minha equipe do planejamento está cuidando para executar assim que as chuvas cessarem. Já vamos fazer o levantamento e orçamento para licitar a compra dos materiais necessários e realizar a obra o mais rápido possível, para atender aos moradores e produtores”, afirmou o prefeito Odilon.

Participaram da reunião com o prefeito Odilon, os secretários municipais Ronaldo Ângelo de Almeida (Planejamento e Obras Públicas) e Wilsandra Aparecida de Lima Béda (Educação) e os produtores rurais Vilma Carneiro Albres (Fazenda Estrela), Cristina (Fazenda Figueira), Vanderlei Ustulim, Hermenegildo, João Gandolfe e Felipe Conceição Alves.