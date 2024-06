Prefeito de Aquidauana celebra 8º Encontro de Relíquias

Prefeito de Aquidauana / Ryan Santos / Jornal O Pantaneiro

Em uma conversa exclusiva com o jornal O Pantaneiro, o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, compartilhou sua empolgação em relação ao Oitavo Encontro de Relíquias, um evento que agitou a cidade entre os dias 30 de maio e 2 de junho, durante o feriado de Corpus Christi, na avenida Pantaneta.



Com uma ampla variedade de atividades que vão desde exposições até shows, como o da banda Charlie Brown Jr., o evento atraiu uma multidão, tornando-se um ponto de encontro para muitas famílias. Para o prefeito, além de proporcionar diversão, o encontro também tem um valor cultural significativo.



"Meu amigo Rhobson foi o idealizador desse evento, que acontece há quase nove anos, e vê-lo alcançar essa magnitude é emocionante. É um evento que atrai não apenas as famílias de Aquidauana, mas também de toda a região e das cidades vizinhas. É uma oportunidade de vermos máquinas do passado, que remetem às memórias de nossos pais e avôs, nos fazendo reviver momentos nostálgicos", afirmou o prefeito.

Prefeito Odilon Ribeiro - Ryan Santos

Quando questionado sobre sua própria relação com as relíquias, o prefeito compartilhou uma história pessoal: "Minha relíquia deu uma 'zebrinha' logo no início, mas é compreensível. Trata-se de um carro mais antigo, datado de 1973, mas é um veículo ao qual tenho um carinho especial. É emocionante relembrar coisas antigas. Sinto muita saudade de mostrar para meu pai e para minha família."



O 8º Encontro de Relíquias não apenas celebra a nostalgia, mas também fortalece os laços comunitários, destacando a importância do patrimônio histórico e cultural para Aquidauana e suas regiões vizinhas.