Prefeito de Aquidauana faz o lançamento da Expoaqui

O Pantaneiro

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, participou na noite de ontem (25), do lançamento da 55ª Expoaqui, no Tatersal do Sindicato Rural da cidade.



A feira acontece apenas em agosto, mas os shows já foram divulgados:



14/08 - Lauana Prado

15/08 - Gian & Giovani e Juliana Monteiro

16/08 - Clayton & Romário e Manutti

17/08 - Raça Negra

18/08 - Brenno Reis & Marco Viola



Ao O Pantaneiro, Ribeiro falou sobre a tradição da Expoaqui. “Já é uma tradição, o aniversário da cidade ser comemorado junto com a exposição de Aquidauana, no mesmo evento.

Vai ser entrada gratuita para andar aqui dentro, para se divertir, ir para os brinquedos, uma entrada gratuita para poder ir à família, poder jantar, poder tomar um guaraná, poder levar um filho para brincar, então isso ajuda muito”.



Os shows nacionais também vão ser gratuitos. “Isso ajuda muito os hotéis, os restaurantes, as conveniências, os ambulantes, gira muito dinheiro no evento, porque é um evento grande, com bons shows nacionais, que vai atrair muito. Público de fora, inclusive”.



Além disso, há palestras voltadas aos produtores rurais. “Sempre tem as palestras, o pequeno produtor, produtores indígenas, aqui recebe todos os produtores, pequeno, médio, grande, enfim, é da população e a gente pode usufruir. Grande clube dentro da cidade que abre as portas para comemorar o aniversário da cidade. Isso é bom, as pessoas se reunirem, as pessoas conversarem, aprenderem, enfim, uma troca de experiência, equipamentos agrícolas novos, modernos, em que todos nós podemos aí usufruir nessa época de exposição”.