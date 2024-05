Prefeito de Aquidauana Odilon convida aprovados em concurso para posse

Prefeito Odilon Riberio

O prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro e a secretária de Assistência Social Marluce Martins Luglio convidam os candidatos aprovados no concurso público de provas e títulos 2023 para a cerimônia de posse. O evento será realizado no plenário da Câmara Municipal, nos dias 2 e 3 de maio de 2024, com início às 8h30.

Os convocados devem comparecer à cerimônia de posse munidos dos documentos exigidos, conforme estabelecido no Edital número 008/2024, publicado em 29 de abril de 2024. É importante que os candidatos estejam atentos aos prazos e requisitos para a posse, a fim de garantir sua efetivação no cargo.

O concurso público de provas e títulos 2023 representou uma oportunidade para os cidadãos de Aquidauana e região ingressarem no serviço público municipal, mediante aprovação em processo seletivo criterioso e transparente.

A posse dos candidatos aprovados é um momento importante tanto para os novos servidores quanto para a administração municipal, pois representa o início de uma nova etapa de trabalho em prol da comunidade. A Prefeitura de Aquidauana reforça seu compromisso com a valorização do serviço público e a meritocracia, proporcionando oportunidades de emprego e crescimento profissional para os cidadãos do município.

Aqueles que foram convocados para a posse devem comparecer ao local indicado nos dias e horários estabelecidos, contribuindo assim para o fortalecimento e eficiência da gestão pública municipal.