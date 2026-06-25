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Aquidauana no alto do pódio

Prefeito parabeniza time de futsal masculino da Escola Dóris por título estadual

Atletas foram recebidos por Mauro do Atlântico em seu gabinete; equipe representará Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares Brasileiros

Anibal Placêncio

Publicado em 25/06/2026 às 13:47

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Prefeito Mauro do Atlântico recebeu atletas, técnica e representantes da escola em seu gabinete / Juliano Dervalho/Agecom

A conquista histórica da equipe masculina de futsal da Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade, campeã dos Jems (Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul) na categoria de 12 a 14 anos, foi celebrada na manhã desta quarta-feira (24). Os atletas que representaram o município foram recebidos pelo prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) em seu gabinete.

Acompanhado pelo secretário municipal de Esporte e Lazer, Mauro Marino, o chefe do Executivo Municipal parabenizou os estudantes-jogadores pelo ouro conquistado no último fim de semana. O título valeu vaga para representar Mato Grosso do Sul nos Jebs (Jogos Escolares Brasileiros), que acontecerão em setembro, em Brasília (DF).

Também participaram da recepção a diretora da escola, Marinete Batista, o diretor-adjunto Allan Paulo e a professora e técnica da equipe, Giovana Fernandes.

Durante o encontro, Mauro do Atlântico destacou o orgulho da população aquidauanense pela conquista alcançada pelos jovens atletas.

“Fiquei muito orgulhoso com essa conquista. Vocês estão representando muito bem a nossa cidade e mostrando que dedicação, disciplina e trabalho em equipe geram grandes resultados. Deus sempre nos dá um talento e precisamos saber utilizá-lo da melhor forma possível. Mas também reforço que o estudo vem em primeiro lugar, pois é através da educação que podemos realizar nossos sonhos”, afirmou o prefeito.

O secretário Mauro Marino ressaltou que o título é resultado de um trabalho conjunto entre atletas, professores, direção escolar e familiares.

“Essa conquista não acontece por acaso. Existe muito trabalho, dedicação e comprometimento de todos os envolvidos. Acompanhamos de perto o trabalho desenvolvido pelos professores e seguimos trabalhando para que a prefeitura possa apoiar e atender cada vez mais os nossos atletas e as modalidades esportivas do município”, destacou.

A diretora Marinete Batista também enfatizou a importância da união entre escola, família e poder público para o desenvolvimento dos estudantes.

“Agradecemos o apoio da prefeitura, o trabalho da professora Giovana, a dedicação dos atletas e o envolvimento das famílias. O esporte é uma ferramenta importante para a formação integral dos nossos alunos e para o fortalecimento da educação”, afirmou.

Campanha invicta e vaga para Brasília

A equipe da Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade chegou ao título estadual após uma campanha de destaque nos Jems. Em seis partidas disputadas, os jovens atletas marcaram 53 gols e sofreram apenas 13.

Na fase de grupos, Aquidauana venceu Batayporã por 13 a 2, Água Clara por 12 a 2 e Bela Vista por 4 a 1. Nas quartas de final, superou Camapuã por 7 a 3. Já na semifinal, goleou Amambai por 11 a 1.

A grande decisão foi disputada contra Ribas do Rio Pardo, no último fim de semana, em Campo Grande, em um confronto equilibrado que terminou com vitória aquidauanense por 6 a 4, garantindo o lugar mais alto do pódio e a classificação para a etapa nacional.

Sob o comando da técnica Giovana Fernandes, a equipe, agora, se prepara para representar Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares Brasileiros, levando o nome de Aquidauana para uma das principais competições estudantis do país.

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