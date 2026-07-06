Prefeito de Aquidauana parabeniza UEMS e cita pedido por melhorias na MS-450

Prefeito Mauro do Atlântico destacou a consolidação do Pantanal Tech MS, que teve a terceira edição encerrada neste domingo / Reprodução/O Pantaneiro

O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico (PSDB), destacou a consolidação do Pantanal Tech MS como um dos principais eventos voltados à inovação, ao agronegócio e ao desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul. Ao participar da terceira edição, realizada na Unidade Universitária da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), o chefe do Executivo também reforçou a importância de investimentos na rodovia MS-450.

Em entrevista à reportagem de O Pantaneiro, Mauro parabenizou a UEMS pela organização do encontro e ressaltou a diversidade de iniciativas reunidas durante a programação.

"Primeiramente, quero parabenizar a UEMS, o gerente Tiago [Pasquetti] e o reitor Laércio [Carvalho] por esse evento. É um evento que já está consolidado, em sua terceira edição. Pudemos ver aqui desde o pequeno empreendedor, uma homenagem mais do que justa à Neguinha do Peixe, e também chegando as tecnologias ao agronegócio", afirmou.

Mauro também destacou como relevante o pedido apresentado pelo diretor da Unidade Universitária de Aquidauana da UEMS, Tiago Pasquetti, em defesa de melhorias na infraestrutura da MS-450, principal acesso ao campus universitário e uma das mais importantes rotas turísticas da região pantaneira.

Durante a cerimônia de abertura, Pasquetti fez um apelo público à bancada estadual e federal de Mato Grosso do Sul para que sejam viabilizados recursos destinados à implantação de acostamento e ciclovia ao longo da rodovia. Segundo ele, a obra é fundamental para ampliar a segurança de estudantes, trabalhadores, moradores, ciclistas e turistas que utilizam diariamente a via.

Ao comentar a reivindicação, Mauro do Atlântico ressaltou que a proposta é necessária para acompanhar o crescimento do turismo e garantir mais segurança aos usuários da estrada.

"O nosso gerente Tiago fez essa abordagem tão importante, que é a questão da segurança do ir e vir, do conforto com a Estrada Parque, a rodovia MS-450, que é a principal artéria do turismo de Aquidauana. Mais do que justa essa reivindicação", destacou.

A proposta apresentada durante o Pantanal Tech MS ocorre em um momento de aumento da movimentação na região, impulsionada pelo fortalecimento do turismo, pelos investimentos no Pantanal e pela expansão das atividades promovidas pela UEMS. A expectativa é de que a implantação de acostamento e ciclovia contribua para melhorar a mobilidade, reduzir riscos de acidentes e oferecer mais segurança a todos que utilizam a MS-450.