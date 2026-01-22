Gestão municipal confirma suporte ao CRA em 2026

O Pantaneiro

A apresentação oficial do elenco 2026 do Clube de Regatas Aquidauana (CRA) contou com a presença do prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, que destacou o apoio institucional da Prefeitura ao clube e às demais modalidades esportivas do município. O evento marcou o início da temporada do CRA e reuniu autoridades, dirigentes, atletas e representantes do esporte local.



Durante a entrevista, o prefeito afirmou que o investimento no esporte é uma diretriz da atual gestão. Segundo ele, o CRA exerce um papel relevante no futebol regional, especialmente por disputar a primeira divisão do Campeonato Estadual, o que justifica o apoio do poder público. Mauro do Atlântico ressaltou que, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a Prefeitura mantém o compromisso de apoiar mais de 20 modalidades esportivas, entre coletivas e individuais, ao longo de 2026, com suporte logístico, financeiro e organizacional.



O prefeito também comentou sobre a expectativa da população em relação à reforma do Estádio Municipal Mário Pinto, conhecido como antigo Norusca. De acordo com Mauro, a administração municipal trabalha com um planejamento que prevê a revitalização e restauração do estádio em uma primeira etapa, com a possibilidade de transformação do espaço em uma arena esportiva em um segundo momento. Ele informou que a gestão busca recursos junto a parlamentares e ao Ministério do Esporte, com o objetivo de entregar o estádio reformado ainda durante o atual mandato.



O secretário municipal de Esporte e Lazer, Mauro Marino, também participou do evento e aproveitou a ocasião para convocar a torcida de Aquidauana e região para a estreia do CRA no Campeonato Estadual, marcada para sábado, às 16h, no Estádio Municipal Mário Pinto. O secretário parabenizou a diretoria do clube pela organização da apresentação do elenco e reafirmou o apoio da Secretaria ao CRA durante a temporada.



Ao final, Mauro Marino destacou a importância do momento para o futebol local e desejou uma campanha positiva ao clube, comissão técnica e atletas. A apresentação do elenco 2026 reforçou a parceria entre o Clube de Regatas Aquidauana e a administração municipal no desenvolvimento do esporte no município.

