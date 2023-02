Prefeito de Aquidauana recebe Conselho de Segurança para tratar de parcerias

As autoridades debateram assuntos pertinentes ao convênio entre a prefeitura e o Conselho de Segurança Pública e o alinhamento das ações de fortalecimento / Divulgação

O prefeito Odilon Ribeiro recebeu a visita dos representantes do Conselho Municipal de Segurança Pública, a juíza da vara criminal de Aquidauana - Kelly Gaspar Duarte Neves, a delegada regional da Polícia Civil - Silvia Girardi Menk e o promotor público, Jean Carlos Piloneto.

O encontro aconteceu na manhã desta quinta-feira (9).

Também participaram da reunião os vereadores Nilson Pontim (presidente) e Clériton Alvarenga e os secretários municipais: Ernandes Peixoto (Finanças), Marluce Garcia Luglio (Administração) e Ronaldo Ângelo (Planejamento e Obras Públicas).

As autoridades debateram assuntos pertinentes ao convênio entre a prefeitura e o Conselho de Segurança Pública e o alinhamento das ações de fortalecimento dos serviços de atendimento às vítimas de violência, tanto crianças, adolescentes, idosos e mulheres.

Outro assunto em pauta apresentado pelos representantes do Conselho, foi o pedido de apoio à Administração Municipal para a reforma do Estabelecimento Penal de Aquidauana.

"Mantemos um diálogo e uma parceria muito positiva com o Conselho de Segurança Pública, debatemos sempre as questões pertinentes para melhorar a segurança na cidade, pra dar mais tranquilidade às famílias e a proteção dos direitos", explicou a Drª Silvia Girardi.

O prefeito também afirmou que a parceira e trabalho conjunto da prefeitura com as forças de segurança trazem resultados significativos para a segurança da cidade.

"Criamos o projeto na nossa gestão, organizamos financeiramente e com o apoio institucional do conselho e da câmara, colocamos a central de videomonitoramento para funcionar na cidade, onde as bases da PM e da Polícia Civil fazem esse controle das imagens. Com o Conselho da Comunidade e de Segurança Pública, a prefeitura tem um diálogo e ações visam dar suporte e atendimento para quem precisa de uma atenção especial, principalmente, crianças e mulheres vítimas de violência", explicou o prefeito Odilon.