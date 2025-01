Prefeito de Aquidauana visita Ponta Porã para conhecer inovações em gestão pública

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, esteve em Ponta Porã nesta semana a convite do prefeito Eduardo Campos para conhecer de perto as boas práticas administrativas implementadas no município. A visita teve como foco o funcionamento do NIPE (Núcleo de Inovação e Planejamento Estratégico), além de outras soluções tecnológicas que modernizam a gestão pública.



“A gente quer trazer para Aquidauana as práticas administrativas que estão dando certo em outros municípios, visando aperfeiçoar o nosso trabalho de gestão, minimizar custos e ampliar os investimentos em benefício da população”, explicou o prefeito Mauro.



Durante a visita, o prefeito Mauro esteve acompanhado dos secretários Marluce Luglio (Administração), Ernandes Miranda (Finanças) e Alexandre Périco (Gestão Estratégica). O grupo conheceu ferramentas tecnológicas que otimizam o processo decisório por meio da utilização de dados e estatísticas geradas por inteligência artificial. Além disso, visitaram a Central de Monitoramento em Saúde, uma iniciativa que tem garantido maior eficiência no atendimento à população local.



“Com os números na mão, a gente erra menos e define os investimentos com mais segurança, atendendo a nossa população”, destacou o prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos. Ele também reforçou a importância de compartilhar experiências exitosas em gestão pública, ressaltando que “sejam sempre bem-vindos ao nosso município”.



A visita foi considerada muito produtiva pelo prefeito Mauro, que agradeceu a acolhida de Eduardo Campos e da primeira-dama e secretária de Governo e Comunicação, Paula Campos. “Tivemos um dia muito produtivo e conhecemos muitas ferramentas tecnológicas importantes. Agradecemos a recepção e o atendimento do colega prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos e da primeira-dama Paula Campos”, finalizou o prefeito de Aquidauana.



A iniciativa reflete o comprometimento da gestão municipal em Aquidauana em buscar soluções inovadoras para tornar a administração pública mais eficiente e focada nas necessidades da população.