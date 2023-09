Prefeito decreta ponto facutativo e município retoma trabalho na segunda-feira

Prefeitura de Aquidauana / (Foto: Divulgação)

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, decretou ponto facultativo nesta sexta-feira (8) em razão do Feriado Nacional da Independência, comemorado na quinta-feira, 7 de setembro. Durante os dois dias, não haverá expediente nos órgãos públicos municipais, retornando as atividades na segunda-feira (11).

Os servidores da Vigilância Sanitária, Fiscais de Tributo e Postura Municipal e os demais que exercem a função fiscalizatória atuarão em regime de plantão. A medida não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais de saúde e limpeza pública ou que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.

A data comemora a Declaração de Independência do Brasil do Império Português no dia 7 de setembro de 1822, por D. Pedro 1º, às margens do Riacho do Ipiranga, pondo fim aos 322 anos do domínio colonial exercido por Portugal.